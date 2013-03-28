Опытный копирайтер, готова работать и стремлюсь к усовершенствованию.
Люблю русский язык, пишу грамотно, печатаю быстро. Ответственна и внимательна. К работе отношусь очень серьезно, выполняю в срок. Имею богатый опыт по написанию статей на самые разные темы.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Наталья ответственный и грамотный исполнитель. Чётко следует ТЗ, делает всё в оговоренный срок без малейших задержек. Сразу нашли общий язык, продолжаем сотрудничество до сих пор.
Ответный отзыв
Работа была плодотворной, продолжительной, спасибо.
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 часа
нет рейтинга