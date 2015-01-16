Доброго времени суток!

Ищу удаленную работу по своей специализации.

О себе:

Проживаю в Санкт-Петербурге.

Образование высшее техническое по специальности инженер-технолог.

С 2010 года работаю в сфере поставок оборудования для систем безопасности и сопутствующего сетевого оборудования. На данный момент нахожусь в декретном отпуске и, в связи с образовавшимся свободным временем, ищу варианты удаленной работы в указанной выше и смежных сферах деятельности.

Опыт работы:

4545455.ru Интернет-магазин.

Руководитель продаж и закупок.

Название звучит несколько громко для маленькой компании, в которой изначально один человек ( то бишь я) занимается и наполнением сайта товаром ( в дальнейшем отслеживанием работы операторов по наполнению), и обработкой и выполнением заказов, и поиском и закупкой оборудования, и формированием цен. Тем не менее, мной был получен бесценный опыт в плане подбора оборудования для всех видов систем безопасности, изучения рынка в данной сфере и налаживания связей с поставщиками.

Корпорация СКАЙРОС.

skyros.ru

Менеджер по продажам систем безопасности.

Активный поиск новых клиентов, подбор оборудование, отслеживание своевременности оплат и поставок.

ТД Мир Безопасности

tdmb.ru

Менеджер по продажам.

в связи с широким спектром поставляемого оборудования, большим количеством заказов и загруженностью отдела закупок, удавалось помимо продаж поддерживать связь и со знакомыми мне поставщиками, а также расширить список поставщиков.

Буду рада предложениям.