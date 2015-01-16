Доброго времени суток!
Ищу удаленную работу по своей специализации.
О себе:
Проживаю в Санкт-Петербурге.
Образование высшее техническое по специальности инженер-технолог.
С 2010 года работаю в сфере поставок оборудования для систем безопасности и сопутствующего сетевого оборудования. На данный момент нахожусь в декретном отпуске и, в связи с образовавшимся свободным временем, ищу варианты удаленной работы в указанной выше и смежных сферах деятельности.
Опыт работы:
4545455.ru Интернет-магазин.
Руководитель продаж и закупок.
Название звучит несколько громко для маленькой компании, в которой изначально один человек ( то бишь я) занимается и наполнением сайта товаром ( в дальнейшем отслеживанием работы операторов по наполнению), и обработкой и выполнением заказов, и поиском и закупкой оборудования, и формированием цен. Тем не менее, мной был получен бесценный опыт в плане подбора оборудования для всех видов систем безопасности, изучения рынка в данной сфере и налаживания связей с поставщиками.
Корпорация СКАЙРОС.
Менеджер по продажам систем безопасности.
Активный поиск новых клиентов, подбор оборудование, отслеживание своевременности оплат и поставок.
ТД Мир Безопасности
Менеджер по продажам.
в связи с широким спектром поставляемого оборудования, большим количеством заказов и загруженностью отдела закупок, удавалось помимо продаж поддерживать связь и со знакомыми мне поставщиками, а также расширить список поставщиков.
Буду рада предложениям.