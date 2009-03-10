NatureCreature

Дизайн-студия широкого профиля

Дизайн-студия «Nature Creature» успешно работает на рынке Санкт-Петербурга и Москвы уже третий год. За все время практики среди клиентов студии были такие компании как «ЛЭК», концерн «Питер», автозаправочные станции «Shell», агентство экспедирования грузов и судоперевозок «SBS», официальный дистрибьютор «Nike» магазины «Capital Sport» и многие другие. Благодаря нестандартному мышлению и оригинальному подходу к исполнению задач, поставленных клиентом, дизайн-студия «Nature Creature» вызывает доверие среди своих заказчиков в плане результативности создаваемого продукта или рекламной кампании.