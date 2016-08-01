Молодой специалист с огромными способностями и большим желанием работать!

Молодой специалист с огромными способностями и большим желанием работать! Участвую в проекте и моё задание 4-заработать свои первые 100₽! Буду рада любой работенке! Могла бы выполнить работу следующих специалистов: 1. SMM-специалист; 2. Транскрибатор; 3. Копирайтер; 4. Рерайтер; 5. Корректор. О себе: целеустремленная, ответственная, тактичная, обучаемая, интересующаяся... С удовольствием рассмотрю ваши предложения!