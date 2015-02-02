Контент-менеджер; Обработка фото

Бутько Дмитрий Алексеевич

Тел. (063)681-21-86

E-mail: [email protected]

Возраст: 29 лет;

Образование:

2002-2004г – Высшее Профессиональное Училище №33

Специальность: Повар-Кондитер (4, 3 разряд)

Иностранные языки:

Английский - базовый

Опыт работы:

2014 - Интернет магазин «Гитарный Дом» - контент-менеджер

-наполнение сайта контентом;

-поиск информации в интернете (Google,Yandex);

- работа с 1С;

-создание оригинальных описаний товара;

-рерайт-копирайт;

-обработкаизображений (Photoshop);

-категоризация товаров;

2013-2014 - типография «ТРИАДА» - печатник

-работа на печатной машине Heidelberg XL 105 5+L (формат В1);

-полноцветная печать на мелованной, офсетной, этикеточной бумагах и картоне;

-работа с заказчиками;

-печать по цветопробам;

-печать пантонами;

2010-2013г – ТОВ ВПК «ЭКСПРЕСС-ПОЛИГРАФ» - помощник печатника

- работа на печатной машине Mitsubishi D3000 (формат В1);

-изготовление журналов, буклетов, визиток, плакатов, книг и пр.;

-работа и общение с заказчиками;

2009-2010г - типография «Макрос» - помощник печатника

- работа на печатной машине Heidelberg Speedmaster (формат А2, B2);

-изготовление журналов, буклетов, визиток, плакатов;

2009г – ТОВ «Электронный Мир Украины» - менеджер по продажам

-заключение договоров;

-консультация клиентов;

-работа с базой клиентов в телефонном режиме;

-учёт выполненной работы;

-работа с документацией;

-обучение нового персонала

2008-2009г – типография «УПГ» - оператор-наладчик тигельного пресса

- наладка полиграфического оборудования;

- работа на печатном оборудовании;

-изготовление календарей, визиток, папок и пр.

2006-2007г - типография «Макрос»- помощник печатника

- работа на печатной машине Heidelberg MOV offset (формат А2);

-работа на печатной машине Heidelberg SORMZ (формат А2, B2)

-изготовление журналов, буклетов, визиток, плакатов;

2006г – фото-дизайнер

-общение с клиентами;

- фото на документы;

-работа с программой PhotoShop

- оформление, реставрация, коррекция фото;

- консультация клиентов;

2004-2006г – Ресторан «Дубки» - повар

- работа в мясном и горячем цехах;

- приём и учёт продуктов;

- работа на мангале;

Личные качества:

- ответственность;

- быстрая обучаемость;

- коммуникабельность, умение работать и общаться с людьми;

- стрессоустойчивость;

- настойчивость в работе;

- порядочность;

- умение работать в команде;

- усидчивость;

- полная отдача работе;

- нацеленность на результат.

О себе:

Национальность: украинец;

Семейное положение: не женат.

Креативный человек с массой идей, творческим подходом к любому делу, общительный и приветливый.

Языки:

Русский (отлично), Українська (добре).