Бутько Дмитрий Алексеевич
Тел. (063)681-21-86
E-mail: [email protected]
Возраст: 29 лет;
Образование:
2002-2004г – Высшее Профессиональное Училище №33
Специальность: Повар-Кондитер (4, 3 разряд)
Иностранные языки:
Английский - базовый
Опыт работы:
2014 - Интернет магазин «Гитарный Дом» - контент-менеджер
-наполнение сайта контентом;
-поиск информации в интернете (Google,Yandex);
- работа с 1С;
-создание оригинальных описаний товара;
-рерайт-копирайт;
-обработкаизображений (Photoshop);
-категоризация товаров;
2013-2014 - типография «ТРИАДА» - печатник
-работа на печатной машине Heidelberg XL 105 5+L (формат В1);
-полноцветная печать на мелованной, офсетной, этикеточной бумагах и картоне;
-работа с заказчиками;
-печать по цветопробам;
-печать пантонами;
2010-2013г – ТОВ ВПК «ЭКСПРЕСС-ПОЛИГРАФ» - помощник печатника
- работа на печатной машине Mitsubishi D3000 (формат В1);
-изготовление журналов, буклетов, визиток, плакатов, книг и пр.;
-работа и общение с заказчиками;
2009-2010г - типография «Макрос» - помощник печатника
- работа на печатной машине Heidelberg Speedmaster (формат А2, B2);
-изготовление журналов, буклетов, визиток, плакатов;
2009г – ТОВ «Электронный Мир Украины» - менеджер по продажам
-заключение договоров;
-консультация клиентов;
-работа с базой клиентов в телефонном режиме;
-учёт выполненной работы;
-работа с документацией;
-обучение нового персонала
2008-2009г – типография «УПГ» - оператор-наладчик тигельного пресса
- наладка полиграфического оборудования;
- работа на печатном оборудовании;
-изготовление календарей, визиток, папок и пр.
2006-2007г - типография «Макрос»- помощник печатника
- работа на печатной машине Heidelberg MOV offset (формат А2);
-работа на печатной машине Heidelberg SORMZ (формат А2, B2)
-изготовление журналов, буклетов, визиток, плакатов;
2006г – фото-дизайнер
-общение с клиентами;
- фото на документы;
-работа с программой PhotoShop
- оформление, реставрация, коррекция фото;
- консультация клиентов;
2004-2006г – Ресторан «Дубки» - повар
- работа в мясном и горячем цехах;
- приём и учёт продуктов;
- работа на мангале;
Личные качества:
- ответственность;
- быстрая обучаемость;
- коммуникабельность, умение работать и общаться с людьми;
- стрессоустойчивость;
- настойчивость в работе;
- порядочность;
- умение работать в команде;
- усидчивость;
- полная отдача работе;
- нацеленность на результат.
О себе:
Национальность: украинец;
Семейное положение: не женат.
Креативный человек с массой идей, творческим подходом к любому делу, общительный и приветливый.
Языки:
Русский (отлично), Українська (добре).