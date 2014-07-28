NaumetcAlexandr

Наполню контентом интернет-магазин и сайт.

Что вы получите

Услуги контент менеджмента включают в себя:

Наполнение сайта товарами или услугами;

Создание или добавление новых категорий товаров или услуг (редактирование структуры сайта);

Импорт товаров, услуг и другой информации со стороннего сайта;

Копирование необходимой информации с сайта производителя или поставщика;

Добавление аудио, видео и графических материалов.

И многое другое.

Цена договорная!

Способ выполнения работы: онлайн удаленно

Что нужно, чтобы начать

1)Какой объем работи

2)Сроки виполнения

3)Сайт

4)Контактная информация

5)Ваша оплата или по дог.

5)Другие дание для виполнения(прайс, фото ...)