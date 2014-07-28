NaumetcAlexandr

Александр NaumetcAlexandrNaumetcAlexandr
33 годаУкраина/Тернополь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Наполню контентом интернет-магазин и сайт.
Что вы получите
Услуги контент менеджмента включают в себя:
Наполнение сайта товарами или услугами;
Создание или добавление новых категорий товаров или услуг (редактирование структуры сайта);
Импорт товаров, услуг и другой информации со стороннего сайта;
Копирование необходимой информации с сайта производителя или поставщика;
Добавление аудио, видео и графических материалов.
И многое другое.
Цена договорная!
Способ выполнения работы: онлайн удаленно
Что нужно, чтобы начать
1)Какой объем работи
2)Сроки виполнения
3)Сайт
4)Контактная информация
5)Ваша оплата или по дог.
5)Другие дание для виполнения(прайс, фото ...)