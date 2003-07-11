UX/UI дизайн | Верстка сайтов и приложений на low-code

Привет!

Меня зовут Надежда, я веб-дизайнер! Мне 19 лет и я живу в Грузии, ну пока что) Вообще я очень люблю путешествовать и готовить. А еще я люблю создавать, то что действительно работает!

Что я могу:

- UX/UI дизайн

- сайты под ключ на Тильда

- приложения под ключ на Glide и FlutterFlow

- создание стилевого решения компании

- дизайн рекламной и печатной продукции

Как я работаю

С удовольствием пообщаюсь с вами голосом. Всегда созваниваюсь с заказчиками в Zoom, Skype да где угодно впринципе. Работаю по предоплате в 30%. Предоплата - это гарантия и для меня и для вас. Она вноситься после установления конечной стоимости проекта, то есть после заполнения брифа, четкой постановки задач/идей и дизайн-концепта. Если вам не понравится моя работа - я верну предоплату Спокойно отношусь к правкам и делаю их бесплатно Правки помогают достигать идеально результата, а то чего мы с вами добиваемся) так же правки как правило обсуждаю и стараюсь найти лучшее решение вместе с заказчиком

Мои контакты

Оплату принимаю на карту Тинькофф, Qiwi и грузинскую карту. Если вам понравились мои работы, но нет возможности оплатить этими способами - напишите мне, обязательно найдем выход)

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Буду рада с вами поработать! :)