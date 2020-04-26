NaysamikArt

2D - художник

Начинающий 2D- и 3D - художник.

Обработка, корректировка и ретушь изображения в графических редакторах преимущественно в Photoshop (есть навыки владения Adobe Lightroom, Camera RAW), подготовка макетов к передаче в полиграфию, создание мокапов, обложки и аватары для социальных сетей.

В онлайн-университете востребованных профессий Skillbox, прошел курс «Photoshop с нуля до PRO». Также, прохожу курс «3D – моделирование для начинающих».

В дальнейшем собираюсь приобрести курс «Профессия 3D-дженералист», где получу необходимые знания программ Houdini, Autodesk Maya, и ZBrash.

Знание компьютера:

• владение программами Photoshop и Компас-3D;

• базовые знания программ Invertor, AutoCAD, SolidWorks;

• в курсе «3D – моделирование для начинающих», начинаю познавать программы: Maya, Marmoset Toolbag и Substance Painter;

• умение печатать быстро, используя десятипальцевый метод (методика набора текста «вслепую»).