Nazar4real

Назар Nazar4real

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Использую свои лучшие качества

Привет немного о себе, я такой человек что умеет слушать и правильно понимать собеседника, чётко исполнять любую роботу.

Больше всего люблю учится и преобрибритать практические навыки, так как считаю это главным в жизни. 

Готов разсмотреть любые вакансии если сочту проект интересным. 

Ранее работал не в фрилансе. Мои прошлые роботы были связанны с гостинично-ресторанным сектором, торговлей и администрированием.

Имею среднее-специальное образование в гостинично-ресторанным секторе, торговле и интернет маркетинге.

Спасибо за внимание. 