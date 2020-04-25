Nazar4real

Использую свои лучшие качества

Привет немного о себе, я такой человек что умеет слушать и правильно понимать собеседника, чётко исполнять любую роботу.

Больше всего люблю учится и преобрибритать практические навыки, так как считаю это главным в жизни.

Готов разсмотреть любые вакансии если сочту проект интересным.

Ранее работал не в фрилансе. Мои прошлые роботы были связанны с гостинично-ресторанным сектором, торговлей и администрированием.

Имею среднее-специальное образование в гостинично-ресторанным секторе, торговле и интернет маркетинге.

Спасибо за внимание.