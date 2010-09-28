Студия звукозаписи, продакшн, перевод.

Создание студийных саунд-треков к презентациям, тренингам, корпоративным фильмам, телепередачам. Написание текстов, копирайтинг реклам. В штате есть дикторы, переводчики, копирайтеры.

Создание фильмов, реклам, презентаций высокого уровня на Украинском, Российском, Немецком языках. Синхронный перевод телепередач и специализированных тренингов для предприятий различных направлений деятельности.

Озвучивание мероприятий на всей территории западной Украины, разработка сценариев, профессиональные ведущие, организация концертов.

Опит в данных направлениях деятельности ровно 10 лет!