Дизайн сайтов. Адаптивная вёрстка лендингов. Создание креативных лого!
Начинающий фрилансер
Работаю не покладая рук, гарантирую быстрые сроки и качественную работу.
При работе использую:
- Photoshop
- Adobe Illustrator
- Технологию Bootstrap для создания профессиональных адаптивных сайтов в короткие сроки
- Figma
- Время. Стараюсь как лучше угодить заказчику, систематически работаю пока не выполню проект, выделяю очень много времени, чтобы уложиться в самые быстрые сроки.
- Амбициозность . Поскольку я начинающий фрилансер, готов работать за небольшую плату, и всегда готов научиться чему-то новому.
- Многозадачность. Готов принимать различные виды работы, и учиться на ошибках
Гарантия. Неделю после выполнения проекта готов заниматься исправлением ошибок (при наличии), а также если клиенту не понравится работа, он может ожидать возврата средств.
Главная радость, это счастливый клиент!