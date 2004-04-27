Дизайн сайтов. Адаптивная вёрстка лендингов. Создание креативных лого!

Начинающий фрилансер

Работаю не покладая рук, гарантирую быстрые сроки и качественную работу.

Photoshop

Adobe Illustrator

Технологию Bootstrap для создания профессиональных адаптивных сайтов в короткие сроки

Figma

Время. Стараюсь как лучше угодить заказчику, систематически работаю пока не выполню проект, выделяю очень много времени, чтобы уложиться в самые быстрые сроки.

Стараюсь как лучше угодить заказчику, систематически работаю пока не выполню проект, выделяю очень много времени, чтобы уложиться в самые быстрые сроки. Амбициозность . Поскольку я начинающий фрилансер, готов работать за небольшую плату, и всегда готов научиться чему-то новому.

. Поскольку я начинающий фрилансер, готов работать за небольшую плату, и всегда готов научиться чему-то новому. Многозадачность. Готов принимать различные виды работы, и учиться на ошибках

Гарантия. Неделю после выполнения проекта готов заниматься исправлением ошибок (при наличии), а также если клиенту не понравится работа, он может ожидать возврата средств.

Главная радость, это счастливый клиент!