Nazar_ko

Назар Nazar_ko

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн сайтов. Адаптивная вёрстка лендингов. Создание креативных лого!

Начинающий фрилансер

Работаю не покладая рук, гарантирую быстрые сроки и качественную работу.

При работе использую:

  • Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Технологию Bootstrap для создания профессиональных адаптивных сайтов в короткие сроки
  • Figma
Мои преимущества:

  • Время. Стараюсь как лучше угодить заказчику, систематически работаю пока не выполню проект, выделяю очень много времени, чтобы уложиться в самые быстрые сроки.
  • Амбициозность . Поскольку я начинающий фрилансер, готов работать за небольшую плату, и всегда готов научиться чему-то новому.
  • Многозадачность. Готов принимать различные виды работы, и учиться на ошибках
Владею английским языком на достаточно большом уровне.

Гарантия. Неделю после выполнения проекта готов заниматься исправлением ошибок (при наличии), а также если клиенту не понравится работа, он может ожидать возврата средств.

Главная радость, это счастливый клиент!