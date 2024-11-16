КОНТЕНТ – МЕНЕДЖЕР, ОПЕРАТОР ВВОДА ДАННЫХ

КОНТЕНТ – МЕНЕДЖЕР

Администрирование и наполнение контентом.

Написание текстов – тематические, копирайт и рерайт под SEO-требования, на широкую аудиторию пользователей.

Наполнение сайтов,торг.площадок, соц.сетей начиная от заполнения карточек до написания новостей и тематических статей.

Поиск и обработка тематической информации в интернете.

Ведение сайтов, наполнение контентом, отслеживание актуальности информации, ведение блогов, ведение групп в социальных сетях.

Опыт работы с социальными сетями и с сайтами на базе 1c-Bitrix.

ОПЕРАТОР ВВОДА ДАННЫХ

Внесение данных в онлайн программы.

Работа с различными порталами.

Внесение данных в 1С.

Сверка данных в разных системах учета.

Внимательность к деталям и строгое соблюдение инструкций.

Способность работать в условиях высокой нагрузки и соблюдать сроки.

Отличное понимание принципов конфиденциальности и защиты данных.