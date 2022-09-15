Nazariev_Denis

Дизайн сайтов

Меня зовут Денис и я дизайнер со стажем работы в студии 2 года.

Основными обязанности на рабочем месте были: разработка веб-макетов будущего сайта (landing pages, корпоративные сайты, интернет магазины).

Второстепенные обязанности: создание афиш, меню для ресторанов, рекламных баннеров, креативов для социальных сетей (с анимацией и без), логотипов, коммерческих предложений.

Имеются уверенные навыки работы в Figma, Adobe Photoshop/ Illustrator/ After Effects и Tilda.

Работал с 3D, есть базовые знания Cinema4D.

Умею создавать анимацию в связке Cinema4D и Adobe After Effects.