Nazariev_Denis

Дизайн сайтов
Меня зовут Денис и я дизайнер со стажем работы в студии 2 года.
Основными обязанности на рабочем месте были: разработка веб-макетов будущего сайта (landing pages, корпоративные сайты, интернет магазины).
Второстепенные обязанности: создание афиш, меню для ресторанов, рекламных баннеров, креативов для социальных сетей (с анимацией и без), логотипов, коммерческих предложений.
Имеются уверенные навыки работы в Figma, Adobe Photoshop/ Illustrator/ After Effects и Tilda.
Работал с 3D, есть базовые знания Cinema4D.
Умею создавать анимацию в связке Cinema4D и Adobe After Effects.
Я против войны в Украине!