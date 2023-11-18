Отвечаю быстрее в телеграмме - https://t.me/Mus_20000
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Я В ЭТОМ РАЗБИРАЮСЬ:
Frontend: JavaScript ES8, CSS 3.0, HTML5
Backend: PHP, Python+Jango, Java+SpringBoot+Thymeleaf, MySQL, PostgreSQL
Автоматизация: Python+Selenium
Программирование: Java 17, C++, Python 3
CMS: Wordpress, OpenCart, Shopyfi
›› Разработка ПО
›› Создание тем и плагинов для CMS
›› Разработка мобильных приложений
›› Создание ботов
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
›› Поэтапная оплата ;
›› Предоплата + остаток после выполнения работы;
›› Безопасный платеж;
›› Не обговоренные правки оплачиваются отдельно в зависимости от характера правок;
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ОПЛАТА
›› По номеру карты в Сбербанк.online
›› Visa/Master card
›› WebMoney
›› Яндекс.Деньги
Портфолио
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