Джуниор, мобильный и веб-разработчик

Отвечаю быстрее в телеграмме - https://t.me/Mus_20000

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Я В ЭТОМ РАЗБИРАЮСЬ:

Frontend: JavaScript ES8, CSS 3.0, HTML5

Backend: PHP, Python+Jango, Java+SpringBoot+Thymeleaf, MySQL, PostgreSQL

Автоматизация: Python+Selenium

Программирование: Java 17, C++, Python 3

CMS: Wordpress, OpenCart, Shopyfi

›› Разработка ПО

›› Создание тем и плагинов для CMS

›› Разработка мобильных приложений

›› Создание ботов

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ПОРЯДОК РАБОТЫ

›› Поэтапная оплата ;

›› Предоплата + остаток после выполнения работы;

›› Безопасный платеж;

›› Не обговоренные правки оплачиваются отдельно в зависимости от характера правок;

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ОПЛАТА

›› По номеру карты в Сбербанк.online

›› Visa/Master card

›› WebMoney

›› Яндекс.Деньги