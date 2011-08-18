Занимаюсь изучением языков,ищу работу для зароботка.

Заинтересована в получении удаленной работы переводчиком

Тематика текстов: больший уклон к художественной литературе.

Рабочие языки: английский,средний уровень испанского.

Стоимость переводов: Es->Ru, En->Ru - от 4$ за 1800 знаков с пробелами, Ru->Es, Ru->En - от 6$ за 1800 знаков с пробелами.

Опыт: неполных 3 года с английским,а изучаю его с 7лет.

Являюсь студентом иностранной филологии, практикую переводы для повышения квлификации и доп.заработка.

Поэтому завишу от времени,нужное на выполнение работы.