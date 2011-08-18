Занимаюсь изучением языков,ищу работу для зароботка.
Заинтересована в получении удаленной работы переводчиком
Тематика текстов: больший уклон к художественной литературе.
Рабочие языки: английский,средний уровень испанского.
Стоимость переводов: Es->Ru, En->Ru - от 4$ за 1800 знаков с пробелами, Ru->Es, Ru->En - от 6$ за 1800 знаков с пробелами.
Опыт: неполных 3 года с английским,а изучаю его с 7лет.
Являюсь студентом иностранной филологии, практикую переводы для повышения квлификации и доп.заработка.
Поэтому завишу от времени,нужное на выполнение работы.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $4
от 3 дней
#4955
Переводы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#8478