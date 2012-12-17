Резюме: Рерайтер (удаленная работа)

Назар Дячун

Год рождения: 1990

Город: Тернополь

Skype: NazzarX

E-mail: [email protected]

Образование: 2008-2012 гг. Тернопольский национальный экономический университет, специальность: менеджмент (бакалавр).

Опыт работы (2 года):

- год на новостных сайтах (рубрики: Украина, Россия, мир, технологии, авто) http://directpress.ru/, http://svit24.net/;

- год рерайтинга описаний бытовой химии, БАД, статей на тему здоровья, рецензий к фильмам и т.п.;

Профессиональные навыки:

- грамотность, понятный стиль написания;

- быстрый поиск и анализ информации;

- педантичный подход к работе;

- слепой набор (320 зн/мин).

Цели:

- поиск новых, долгосрочных проектов;

- особенно заинтересован в регулярном и большом объёме работы.

Ожидаемый уровень оплаты: 1 у.е. за 1000 зн. без пробелов. Сумма вознаграждения договорная, в зависимости от сложности рерайта (поверхностный, глубокий, SEO) и нюансов, вроде самостоятельного поиска исходного материала.