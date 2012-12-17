Резюме: Рерайтер (удаленная работа)
Назар Дячун
Год рождения: 1990
Город: Тернополь
Skype: NazzarX
E-mail: [email protected]
Образование: 2008-2012 гг. Тернопольский национальный экономический университет, специальность: менеджмент (бакалавр).
Опыт работы (2 года):
- год на новостных сайтах (рубрики: Украина, Россия, мир, технологии, авто) http://directpress.ru/, http://svit24.net/;
- год рерайтинга описаний бытовой химии, БАД, статей на тему здоровья, рецензий к фильмам и т.п.;
Профессиональные навыки:
- грамотность, понятный стиль написания;
- быстрый поиск и анализ информации;
- педантичный подход к работе;
- слепой набор (320 зн/мин).
Цели:
- поиск новых, долгосрочных проектов;
- особенно заинтересован в регулярном и большом объёме работы.
Ожидаемый уровень оплаты: 1 у.е. за 1000 зн. без пробелов. Сумма вознаграждения договорная, в зависимости от сложности рерайта (поверхностный, глубокий, SEO) и нюансов, вроде самостоятельного поиска исходного материала.