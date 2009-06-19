Профессиональные навыки работы с:
• СATIA V5 (Dassault Systemes)
• SolidWorks
• AutoCAD
• Компас
• Adobe Photoshop
• Power Point, Word, Excel, Internet
Мои навыки и возможности:
• Разработка технических приборов и устройств в среде СATIA (SolidWorks)
• Создание чертежей и ведение соответствующей документации
• Анализ, корректировка и проверка чертежей
• Презентация и защита проектов перед комиссией
• Развитая интуиция в ощущении предметов и их прочностных возможностей
В мои возможности так же входит:
• Воссоздание по чертежам 3D модели прибора (устройства) в среде CATIA V5, SolidWorks и др.
• Проведение анализа приборов (устройств) на нагрузки, деформацию, температурные воздействия и др.
• Аминирования работы устройства (механизма)
и др.
Выходная модель будет иметь правильный и привлекательный дизайн и оптимизирована по многим параметрам (эргономика, прочность/цена, простота изготовления, материалы/прочность, и тр.)