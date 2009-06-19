Инженер-проектировщик (CATIA V5)

Профессиональные навыки работы с:

• СATIA V5 (Dassault Systemes)

• SolidWorks

• AutoCAD

• Компас

• Adobe Photoshop

• Power Point, Word, Excel, Internet

Мои навыки и возможности:

• Разработка технических приборов и устройств в среде СATIA (SolidWorks)

• Создание чертежей и ведение соответствующей документации

• Анализ, корректировка и проверка чертежей

• Презентация и защита проектов перед комиссией

• Развитая интуиция в ощущении предметов и их прочностных возможностей

В мои возможности так же входит:

• Воссоздание по чертежам 3D модели прибора (устройства) в среде CATIA V5, SolidWorks и др.

• Проведение анализа приборов (устройств) на нагрузки, деформацию, температурные воздействия и др.

• Аминирования работы устройства (механизма)

и др.

Выходная модель будет иметь правильный и привлекательный дизайн и оптимизирована по многим параметрам (эргономика, прочность/цена, простота изготовления, материалы/прочность, и тр.)