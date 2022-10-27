Головна ціль - надати якісний сервіс і розвивати співпрацю!
Зі мною ви заощаджуєте:
- ГРОШІ. Кожне замовлення, включає адаптивний дизайн базований на вашому макеті десктопної версії, це відчутно економить ваші кошти і не потребує замовлення додаткових макетів у дизайнерів;
- Час на написання технічного завдання. При прийомі замовлення огранізовую онлайн зустріч для уточнення всіх тонкостей і доопрацювання підводних каменів. При повній довірі, прогнозую логіку роботи окремих елементів, для мінімального відволікання вашої уваги;
- НЕРВИ. Додаткові побажання і доопрацювання елементів не структурного характеру автоматично входять у вартість проекту. Тобто, якщо ви пропустили декілька деталей в дизайні і бажаєте їх змінити - вони будуть виконані і адаптовані у верстку без зайвих суперечок і додаткових затрат!
Допускається співпраця за контрактом.
Мені важлива зручність для клієнта і позитивні враження від співпраці!
Мови спілкування і виконання роботи: Українська, English, Русский.
Зв'язок:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Напишіть мені
- LinkedIn: Або сюди
- Twitter: twit twit
- готовність негайно розпочати роботу;
- якщо взявся - доведу до кінця;
- не порушею термінів здачі;
- передплата не обов'язкова; *
- завжди на зв'язку
Рід робіт:
- Верстка кроссбраузерна, валідна, адаптивна. Завжди чистий и зрозумілий код;
- Верстаю з PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD;
- Адаптивний, чутливий (responsive), гумовий дизайн;
- CSS3\JS анімація сайту або його елементів.
- Обслуговування, наповнення, підтримка сайтів та інтернет-магазинів.
Технології:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БEМ.
Освіта:
- Національний університет: "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА": кафедра САПР;
Портфоліо:
- Мої роботи.
Мови спілкування і виконання роботи: Українська, English, Русский.
Зв'язок:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Напишіть мені
- LinkedIn: Або сюди
- Twitter: twit twit
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