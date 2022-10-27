Потрібна верстка? - давайте працювати разом <<< HTML5, CSS3, JavaScript (JQuery), SASS, BEM >>>

Головна ціль - надати якісний сервіс і розвивати співпрацю!

Зі мною ви заощаджуєте:

ГРОШІ. Кожне замовлення, включає адаптивний дизайн базований на вашому макеті десктопної версії, це відчутно економить ваші кошти і не потребує замовлення додаткових макетів у дизайнерів;

Кожне замовлення, включає адаптивний дизайн базований на вашому макеті десктопної версії, це відчутно економить і не потребує замовлення додаткових макетів у дизайнерів; Час на написання технічного завдання. При прийомі замовлення огранізовую онлайн зустріч для уточнення всіх тонкостей і доопрацювання підводних каменів. При повній довірі, прогнозую логіку роботи окремих елементів, для мінімального відволікання вашої уваги;

При прийомі замовлення для уточнення всіх тонкостей і доопрацювання підводних каменів. При повній довірі, прогнозую логіку роботи окремих елементів, для мінімального відволікання вашої уваги; НЕРВИ. Додаткові побажання і доопрацювання елементів не структурного характеру автоматично входять у вартість проекту. Тобто, якщо ви пропустили декілька деталей в дизайні і бажаєте їх змінити - вони будуть виконані і адаптовані у верстку без зайвих суперечок і додаткових затрат!

Протягом двух тижнів, від здачі проекту з готовим результатом, безкоштовно надається підтримка проекту і виправлення помилок, які могли бути пропущені при здачі і виявлені пізніше замовником або його клієнтами.

Допускається співпраця за контрактом.

Мені важлива зручність для клієнта і позитивні враження від співпраці!

Мови спілкування і виконання роботи: Українська, English, Русский.

Зв'язок:

﻿- готовність негайно розпочати роботу;

﻿- якщо взявся - доведу до кінця;

﻿- не порушею термінів здачі;

﻿- передплата не обов'язкова; *

﻿- завжди на зв'язку

Рід робіт:

- Верстка кроссбраузерна, валідна, адаптивна. Завжди чистий и зрозумілий код;

- Верстаю з PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD;

- Адаптивний, чутливий (responsive), гумовий дизайн;

- CSS3\JS анімація сайту або його елементів .

- Обслуговування, наповнення , підтримка сайтів та інтернет-магазинів.

Технології:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БEМ.

Освіта:

﻿- Національний університет: "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА": кафедра САПР;

﻿- Курси англійської мови.

Портфоліо:

﻿- Мої роботи.

Мови спілкування і виконання роботи: Українська, English, Русский.

Зв'язок: