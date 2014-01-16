Работа с текстами и создание статей от профессионального журналиста

Профессиональный журналист с 5-летним стажем, высшее образование по специальности "журналистика". Имею опыт работы в газетной, радио- и тележурналистике, рекламе.

Работу выполняю быстро, качественно, грамотно, обладаю широкими познаниями в гуманитарных науках, легко воспринимаю и интерпретирую новую информацию. Предпочитаю писать живым языком.

В совершенстве владею русским, украинским языками, свободно общаюсь и веду переписку (деловую и частную) на английском.

Опытный пользователь ПК (интернет, Word, Exel, FineReader, Photoshop, InDesign, Premiere), скорость набора - 300 знаков/мин.