Здравствуйте, я начинающий 2D Motion дизайнер, могу предложить Вам начинающие услуги в своей специализации. А именно:
- Создание объясняющих видео
- Создание рекламных видеороликов для мобильных приложений.
- Анимация логотипа
- Анимация баннеров
Если я Вас заинтересовал и Вам необходимо сделать видеоролик для Вашей
компании, рекламный продукт - обращайтесь ко мне. С удовольствием
рассмотрю ваш проект и бесплатно проконсультирую.
Берусь за выполнение проектов начальной и средней сложности и за низкую цену,
так как пока нет достаточного портфолио. Если мы с Вами договорились,
значит я уверен в том что я смогу сделать проект качественно в
уговоренные сроки.
Работая со мной вы с уверенностью получите:
- Хороший результат выполненного проекта
- Приятную коммуникацию и своевременные отчёты о проделанной работе.
Программы с которыми работаю:
Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator (импорт ваших исходников)