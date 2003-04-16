Начинающий Motion Designer

Здравствуйте, я начинающий 2D Motion дизайнер, могу предложить Вам начинающие услуги в своей специализации. А именно:

- Создание объясняющих видео

- Создание рекламных видеороликов для мобильных приложений.

- Анимация логотипа

- Анимация баннеров

Если я Вас заинтересовал и Вам необходимо сделать видеоролик для Вашей

компании, рекламный продукт - обращайтесь ко мне. С удовольствием

рассмотрю ваш проект и бесплатно проконсультирую.

Берусь за выполнение проектов начальной и средней сложности и за низкую цену,

так как пока нет достаточного портфолио. Если мы с Вами договорились,

значит я уверен в том что я смогу сделать проект качественно в

уговоренные сроки.

Работая со мной вы с уверенностью получите:

- Хороший результат выполненного проекта

- Приятную коммуникацию и своевременные отчёты о проделанной работе.

Программы с которыми работаю:

Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator (импорт ваших исходников)