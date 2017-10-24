Nebesa_TV7

Христианский телеканал "Небеса ТВ7"

«НебесаТВ7» – это телеканал с большой историей.

Уже тринадцать лет телевизионный концерн Небеса ТВ7 открывает каналы по всей Европе. И в октябре прошлого года была открыта студия дублированного перевода в Полтаве, Украина. Наша студия занимается переводом и дублированием различных христианских программ и телепередач. Именно для них нам и нужны хорошие актеры озвучки!

Приглашаем вас посетить наш сайт http://www.nebesatv7.ru/, на котором идет прямая трансляция телеканала.

А также страницы в социальных сетях:

https://www.facebook.com/nebesatv7/

http://www.instagram.com/nebesatv7/

https://www.youtube.com/channel/UCooxf5QEgdGj6Bk8OhCzv4g