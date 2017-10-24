Nebesa_TV7

Елена Nebesa_TV7

 
32 годаУкраина/Полтава
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Христианский телеканал "Небеса ТВ7"

«НебесаТВ7» – это телеканал с большой историей.

Уже тринадцать лет телевизионный концерн Небеса ТВ7 открывает каналы по всей Европе. И в октябре прошлого года была открыта студия дублированного перевода в Полтаве, Украина. Наша студия занимается переводом и дублированием различных христианских программ и телепередач. Именно для них нам и нужны хорошие актеры озвучки!

Приглашаем вас посетить наш сайт http://www.nebesatv7.ru/, на котором идет прямая трансляция телеканала.

А также страницы в социальных сетях:

https://www.facebook.com/nebesatv7/

http://www.instagram.com/nebesatv7/

https://www.youtube.com/channel/UCooxf5QEgdGj6Bk8OhCzv4g

  • Озвучивание ведущего

    Необходимо выполнить озвучивание роли ведущего. Разговор должен гармонично звучать с собеседником. Христианам отдаем предпочтение. Присылайте свои демо на тестовое задание (озвучить первые три минуты - разговор ведущего). Указывайте свою цену за 1 мин. https://drive.google.com/open?id=1c-a55Btnq1hsHaQOvGHmUvF_DDacG251 https://drive.google.com/open?id=1pJW4ZxA1XJXC8QVg62xwYMdi6u3nHSHX

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучивание ведущего

    Нужен взрослый голос. Необходимо выполнить озвучивание роли ведущего. Разговор с собеседником можно немного оживить, добавив эмоций, нужно, чтобы гармонично звучало с собеседником. Стиль ток-шоу. Христианам отдаем предпочтение. Присылайте свои демо на тестовое задание (озвучить первую минуту разговора ведущего). Указывайте ...

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дубляж

    $150

    Необходимо выполнить дублирование двумя голосами короткометражек христианской тематики [url=https://www.youtube.com/watch?v=BO1Y9XyWKTw&amp;t=10s]такого плана[/url]. Проект состоит из двух частей. В первой части 31 выпуск примерно по пять минут каждый. Есть перспектива дальнейшего сотрудничества. Христианам отдаем предпочтение. Нужно сделать [b]тестовые две минуты[/b], которые будут оплачены, ...

    Озвучивание20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад