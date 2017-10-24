Nebesa_TV7

Необходимо выполнить озвучивание роли ведущего. Разговор должен гармонично звучать с собеседником. Христианам отдаем предпочтение. Присылайте свои демо на тестовое задание (озвучить первые три минуты - разговор ведущего). Указывайте свою цену за 1 мин. https://drive.google.com/open?id=1c-a55Btnq1hsHaQOvGHmUvF_DDacG251 https://drive.google.com/open?id=1pJW4ZxA1XJXC8QVg62xwYMdi6u3nHSHX
«НебесаТВ7» – это телеканал с большой историей.
Уже тринадцать лет телевизионный концерн Небеса ТВ7 открывает каналы по всей Европе. И в октябре прошлого года была открыта студия дублированного перевода в Полтаве, Украина. Наша студия занимается переводом и дублированием различных христианских программ и телепередач. Именно для них нам и нужны хорошие актеры озвучки!
Приглашаем вас посетить наш сайт http://www.nebesatv7.ru/, на котором идет прямая трансляция телеканала.
А также страницы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/nebesatv7/
http://www.instagram.com/nebesatv7/
- Озвучивание5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен взрослый голос. Необходимо выполнить озвучивание роли ведущего. Разговор с собеседником можно немного оживить, добавив эмоций, нужно, чтобы гармонично звучало с собеседником. Стиль ток-шоу. Христианам отдаем предпочтение. Присылайте свои демо на тестовое задание (озвучить первую минуту разговора ведущего). Указывайте ...Озвучивание6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $150
Необходимо выполнить дублирование двумя голосами короткометражек христианской тематики [url=https://www.youtube.com/watch?v=BO1Y9XyWKTw&t=10s]такого плана[/url]. Проект состоит из двух частей. В первой части 31 выпуск примерно по пять минут каждый. Есть перспектива дальнейшего сотрудничества. Христианам отдаем предпочтение. Нужно сделать [b]тестовые две минуты[/b], которые будут оплачены, ...Озвучивание20 заявокЗакрыт6 лет назад