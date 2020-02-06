Веб-дизайнер на Tilda, frontend разработчик

Меня зовут Екатерина и я начинающий веб-разработчик и веб-дизайнер на Tilda.

Увлеклась программированием 5 лет назад. Окончила 5 курсов, 4 из них по веб-разработке.

Отучилась у Максима Ширко на курсе по созданию сайтов на Тильде.

Обладаю знаниями frontend разработки, что позволяет делать сайты уникальными, т.к могу написать html, css, javascript код самостоятельно.

На Тильде делаю адаптивную perfect pixel вёрстку, работаю со стандартными блоками и ZeroBlock (в основном), делаю настройку форм приема данных, интеграцию с различными системами и сервисами, email рассылку, настройку сайта и первичную SEO-оптимизацию. Активно применяю код и модификации.

Также могу сверстать сайт по дизайн макету: html, css разметка, взаимодействие с пользователем, анимация, формы приема данных - JavaScript. Также perfect pixel и адаптив.

К работе подхожу ответственно, не проваливаю сроки, все этапы работы показываю, если что-то не получается с первого раза - буду «биться» до тех пор, пока меня и заказчика не устроит результат.