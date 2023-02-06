Верстальщик. Hедорогой, качественный и в срок версткa

Я из Туркменистан, хочу предоставить свои услуги в качестве фрилансера.

Я начинающий фрилансер с огромным желанием работать. Oбучался и практиковался вёрстке сайтов, только что пришёл на фриланс, поэтому стоимость моих работ меньше.

Род занятий:

Качественная и адаптивная вёрстка

Вёрстка кроссбраузерная и валидная.

чистый и понятный код.

Верстаю из Figma.



Технологии:

HTML5

CSS3

Flexbox, Grid

Bootstrap

Javascript

Препроцессоры Scss

Примеры моих работ можно посмотреть здесь:

https://nedirmedemanow.github.io/kinomonstr/

https://nedirmedemanow.github.io/CLOUDBUDGET/

https://nedirmedemanow.github.io/belet-plagiat/

https://nedirmedemanow.github.io/tajam/

Связь:

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ