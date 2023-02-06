NedirMedemanow

Недир Медеманов NedirMedemanow

 
33 годаТуркменистан/Туркменабат
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстальщик. Hедорогой, качественный и в срок версткa

Я из Туркменистан, хочу предоставить свои услуги в качестве фрилансера.

Я начинающий фрилансер с огромным желанием работать. Oбучался и практиковался вёрстке сайтов, только что пришёл на фриланс, поэтому стоимость моих работ меньше.

Род занятий:

  • Качественная и адаптивная вёрстка

  • Вёрстка кроссбраузерная и валидная.

  • чистый и понятный код.

  • Верстаю из Figma.

Технологии:

  • HTML5

  • CSS3

  • Flexbox, Grid

  • Bootstrap

  • Javascript

  • Препроцессоры Scss

Примеры моих работ можно посмотреть здесь:

https://nedirmedemanow.github.io/kinomonstr/

https://nedirmedemanow.github.io/CLOUDBUDGET/

https://nedirmedemanow.github.io/belet-plagiat/

https://nedirmedemanow.github.io/tajam/

Связь:

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ

JavascriptBootstrapFigmaSCSS