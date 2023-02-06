Недир Медеманов NedirMedemanowNedirMedemanow
33 годаТуркменистан/Туркменабат
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстальщик. Hедорогой, качественный и в срок версткa
Я из Туркменистан, хочу предоставить свои услуги в качестве фрилансера.
Я начинающий фрилансер с огромным желанием работать. Oбучался и практиковался вёрстке сайтов, только что пришёл на фриланс, поэтому стоимость моих работ меньше.
Род занятий:
Качественная и адаптивная вёрстка
Вёрстка кроссбраузерная и валидная.
чистый и понятный код.
Верстаю из Figma.
Технологии:
HTML5
CSS3
Flexbox, Grid
Bootstrap
Javascript
Препроцессоры Scss
Примеры моих работ можно посмотреть здесь:
https://nedirmedemanow.github.io/kinomonstr/
https://nedirmedemanow.github.io/CLOUDBUDGET/
https://nedirmedemanow.github.io/belet-plagiat/
https://nedirmedemanow.github.io/tajam/
Связь:
e-mail: [email protected]
телефон: +99365866816
БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ