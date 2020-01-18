Nedvetska_Anna

Здравствуйте, готовы предложить полный набор услуг, от создания до продвижения и помощи в выходе на рынок. Так же имеем опыт в маркетинге на зарубежном рынке.

К каждому проекту подходим очень серьезно, и делаем Вас уникальными среди всех конкурентов, строя вокруг этого грамотный пиар.

Наше главное отличие от других фирм - мы видим эту работу не только со стороны разработчика или маркетолога а и со стороны бизнес аналитиков и людей которые понимают потребности бизнеса, и что эму нужно при выходе на рынок.

Что мы предлагаем:

-ежедневное введение активности в соцсетях;

-создание контент плана на месяц;

-создание креативных статтей;

-продвижение и поддержка рекламы Вашей компании

-проведение анализа Ваших конкурентов, и на основе этой информации, предложения по улучшению работы.

С радостью ждём сотрудничества