Ищу работу контент-менеджера, наполнени новостями, фото, видео фото и пр.

Имею опыт работы с контентом, как в офисе так и удалённо.

Занимаемые должности:

Работа в IT-компании:

1. Инженер службы технической поддержки интернет-портала: support, тестирование web-сервисов, наполнение портала (контент-менеджмент).

2. Ведущий инженер службы технической поддержки (обучение инженеров службы, руководство службой поддержки, взаимодействие с разработчиками, администраторами и контент-менеджерами по всем вопросам).

3. Контенет-менеджер сервиса Новости интернет-портала (знание ру.нета, укр.нета, своя база качественных новостных сайтов и порталов для эффективного наполнения контентом), являющегося отдельным новостным ресурсом.

Удаленная работа:

Контент-менеджер портала (наполнение соответствующих разделов портала фотоприколами, видеороликами, историями, анекдотами, флеш-играми, обоями и пр.).

Мои качества:

Холост, отсутствие вредных привычек, усидчивость, целеустремленность, желание работать и зарабатывать, желание не останавливаться на достигнутом, желание повышать свою квалификацию.

Есть все условия для удаленной работы.