Имею опыт работы с контентом, как в офисе так и удалённо.
Занимаемые должности:
Работа в IT-компании:
1. Инженер службы технической поддержки интернет-портала: support, тестирование web-сервисов, наполнение портала (контент-менеджмент).
2. Ведущий инженер службы технической поддержки (обучение инженеров службы, руководство службой поддержки, взаимодействие с разработчиками, администраторами и контент-менеджерами по всем вопросам).
3. Контенет-менеджер сервиса Новости интернет-портала (знание ру.нета, укр.нета, своя база качественных новостных сайтов и порталов для эффективного наполнения контентом), являющегося отдельным новостным ресурсом.
Удаленная работа:
Контент-менеджер портала (наполнение соответствующих разделов портала фотоприколами, видеороликами, историями, анекдотами, флеш-играми, обоями и пр.).
Мои качества:
Холост, отсутствие вредных привычек, усидчивость, целеустремленность, желание работать и зарабатывать, желание не останавливаться на достигнутом, желание повышать свою квалификацию.
Есть все условия для удаленной работы.