Nefertiti-2

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Образование:

Учебное заведение: Саратовский Государственный Университет им. Чернышевского

Институт: филологии и журналистики

Специальность: английский язык и литература

Год окончания: 2010

Дипломы:

• диплом с отличием по специализации филология (филолог, преподаватель)

• диплом о дополнительном образовании по специализации переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Объем работ (в зависимости от тематики):

• 5-8 страниц/день

Опыт работы:

• Машбюро16, с июня 2010 по настоящее время. Должность: удаленный переводчик. Перевод текстовых документов, редактура, запись текста с аудио. Тематика: ТМК (трубопроизводство, нефтегазодобыча, интервью).

• ABC-translations, с июня 2010 по настоящее время. Должность: удаленный переводчик. Перевод текстовых документов

• фриланс, с сентября 2009 по настоящее время. Переводчик. Перевод текстовых документов, презентаций (в Powerpoint), сайтов. Тематика переводов: ИТ, торговля, банковское дело, медицина (инструкции к мед.препаратам и оборудованию, научные работы), искусствоведческие тексты, политика, нефтедобыча и нефтепереработка и т.д.

• Beachbums, США, с июня 2009 по сентябрь 2009 Должность: тату-художник, продавец. Общение с клиентом, рисование татуировок. Дизайн образцов для татуировок. Помощь в отрисовке изображений для аэрографии на одежду.Консультирование покупателей, продажа товара.

• Beachbums, США, с июня 2008 по сентябрь 2008 Должность: тату-художник. Общение с клиентом, рисование татуировок. Дизайн образцов для татуировок. Помощь в отрисовке изображений для аэрографии на одежду.