Nefertiti72

Написание статей, стихов, рерайт, копирайт

Пишу стихи. Сайту о саморазвитии писала статьи на придуманные мною темы и подбирала ключевые слова. Имею свой сайт "Стихоплет.ру" (http://stixoplyot.ru/) под псевдонимом "Светлана Александрова". И Новый проект "Лана-женский интернет журнал", где многие статьи писала сама. ( http://lano4ka.com/). Для сайта: http://mamaschool.ru/ написано более сотни стихов для детей, которые опубликованы под моей фамилией по паспорту - Антонюк.

Дважды лауреат литературных конкурсов, имею публикации в поэтических сборниках, и публикация рассказа в сборнике о животных.