Nefyodov_Andrey

Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ
Интернет-маркетолог с 2013 года.
Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ, Google Adwords.
Работа с системами аналитики Яндекс.Метрика, Google Analitycs.
- Подбор ключевых запросов;
- Составление рекламных текстов и баннеров:
- Оптимизация и работа над показателями рекламных кампаний;
- Оптимизация затрат на контекстную рекламу.
Опыт в сферах: Обучающие курсы (офлайн), фитнес, косметологическая клиника, стоматология, пчеловодство, базы отдыха, трансфер.
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