Nefyodov_Andrey

Андрей Nefyodov_Andrey

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ

Интернет-маркетолог с 2013 года.

Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ, Google Adwords.

Работа с системами аналитики Яндекс.Метрика, Google Analitycs.

- Подбор ключевых запросов;

- Составление рекламных текстов и баннеров:

- Оптимизация и работа над показателями рекламных кампаний;

- Оптимизация затрат на контекстную рекламу.

Опыт в сферах: Обучающие курсы (офлайн), фитнес, косметологическая клиника, стоматология, пчеловодство, базы отдыха, трансфер.