2D Художник
Портфолио: https://www.deviantart.com/negola
Иллюстрации, концепт арты, разработка персонажей, предметов и фонов. NFT работы. Разные стили рисовки
ответственная, коммуникабельная, стремлюсь к саморазвитию.
Большой в разработке компьютерных игр
Свободно владею программами: Adobe Photoshop, Anime studio, 3d Max, Unity, DAZ Studio, Poser, Google Sketch UP, ZBrush, Adobe After Effects
Опыт в модерации сайтов
Портфолио
- Собственный проект NFT на OpenSea16 просмотров
- Работы для конкурсов10 просмотров
- Оружие для NFT проекта11 просмотров
- Разработка карточек для игры11 просмотров
- Иллюстрации для игры20 просмотров
- Концепт арт персонажей для игры12 просмотров
- Разработка иллюстраций для игры в фентези стиле10 просмотров