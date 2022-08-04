Negola

Алла Negola

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
2D Художник

Портфолио: https://www.deviantart.com/negola

Иллюстрации, концепт арты, разработка персонажей, предметов и фонов. NFT работы. Разные стили рисовки

ответственная, коммуникабельная, стремлюсь к саморазвитию.

Большой в разработке компьютерных игр 

Свободно владею программами: Adobe Photoshop, Anime studio, 3d Max, Unity, DAZ Studio, Poser, Google Sketch UP, ZBrush, Adobe After Effects

Опыт в модерации сайтов

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