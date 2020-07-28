Работа по заведению карточек товара на маркетплейсах Wildberries, Беру, AliExpress, Etsy.

﻿Работа по заведению карточек товара на маркетплейсах Wildberries, Беру, AliExpress, Etsy. Заполнение и заливка шаблонов, цен и остатков. Все с нуля.

От Вас нужны:

Заведенный аккаунт на площадке маркетплейса;

Описание товара. Т. е. уже изначально готовое описание, подходящее под маркетплейс;

Параметры. Для каждого товара оно свое, потому обсудим это уже тет-а-тет;

Фотографии, которые уже изначально подготовлены под формат маркетов. Сама я ничего не редактирую. Если что-то не проходит - сообщаю об этом;

Прайс-лист с ассортиментом, ценами продаж на маркетплейсе и информацией по НДС;

Ваши пожелания.

Нужно для заказа:

Для загрузки товаров в ранее созданный интернет-магазин мне нужны доступ в маркетплейс, перечень и фото товаров.

Объем услуги в кворке: Заведение 15 товаров на 1 площадке с фото, описанием и ценами