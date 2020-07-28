Работа по заведению карточек товара на маркетплейсах Wildberries, Беру, AliExpress, Etsy.
Работа по заведению карточек товара на маркетплейсах Wildberries, Беру, AliExpress, Etsy. Заполнение и заливка шаблонов, цен и остатков. Все с нуля.
От Вас нужны:
- Заведенный аккаунт на площадке маркетплейса;
- Описание товара. Т. е. уже изначально готовое описание, подходящее под маркетплейс;
- Параметры. Для каждого товара оно свое, потому обсудим это уже тет-а-тет;
- Фотографии, которые уже изначально подготовлены под формат маркетов. Сама я ничего не редактирую. Если что-то не проходит - сообщаю об этом;
- Прайс-лист с ассортиментом, ценами продаж на маркетплейсе и информацией по НДС;
- Ваши пожелания.
Нужно для заказа:
Для загрузки товаров в ранее созданный интернет-магазин мне нужны доступ в маркетплейс, перечень и фото товаров.
Объем услуги в кворке: Заведение 15 товаров на 1 площадке с фото, описанием и ценами
Действие аккаунта приостановлено!