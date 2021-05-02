Чтобы не быть голословным, расскажу немного о себе:

Веду успешный канал по веб-разработке на ютубе;

Развиваю экспертный блог в инстаграмме;

Постоянно изучаю новое и не стою на месте;

Перфекционист и строго соблюдаю обозначенные дедлайны;

Мой скилз:

- Копирование любых сайтов

- Верстка сайтов с нуля пиксель в пиксель по дизайн-макету

- Интеграция сайтов с Wordpress, Opencart, DLE, Bitrix и другими малоизвестными

- Интеграция с CRM-системами

- Создание webview приложений для Android, iOS, WinPhone с realtime обновлениями (всё что обновляется на сайте - обновляется и в приложении).

- Проектирование глобальных проектов

Был подрядчиком сервиса Kwork, официальный договор.