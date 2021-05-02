Чтобы не быть голословным, расскажу немного о себе:
Веду успешный канал по веб-разработке на ютубе;
Развиваю экспертный блог в инстаграмме;
Постоянно изучаю новое и не стою на месте;
Перфекционист и строго соблюдаю обозначенные дедлайны;
Мой скилз:
- Копирование любых сайтов
- Верстка сайтов с нуля пиксель в пиксель по дизайн-макету
- Интеграция сайтов с Wordpress, Opencart, DLE, Bitrix и другими малоизвестными
- Интеграция с CRM-системами
- Создание webview приложений для Android, iOS, WinPhone с realtime обновлениями (всё что обновляется на сайте - обновляется и в приложении).
- Проектирование глобальных проектов
Был подрядчиком сервиса Kwork, официальный договор.
Действие аккаунта приостановлено!