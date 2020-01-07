Обработаю видео ,сделаю монтаж по приемлемой цене

Могу сделать для вас:Готовый ролик из отснятого материала для соц.сетей,короткие ролики для инстаграма,занимаюсь свадебными роликами ,рекламой,слайд-шоу,видео для ютуба,также семейными видео ,love-story,могу для вас сделать подарочные ролики :на годовщину , на рождение ребёнка. Если у вас есть материал с отпуска ,каникул,какой-то поездки,с удовольствием возьмусь за вашу работу,стоимость договорённая ,зависит от объема работы,Учту все ваши желания и просьбы.Также могу выслать на электронку свои готовые работы