UX/UI Дизайнер сайтов и мобильных приложений

Я — веб-дизайнер, Frontend-разработчик и просто хороший человек, люблю участвовать в различных интересных проектах связанных с дизайном, ведь дизайн это неотъемлемая составляющая нашей жизни. В последнее время активно развиваюсь в Графическом Дизайне и личностным развитии

Я искренне считаю то что, как минимум 60% процентов успеха вашего продукта зависит от дизайна сайта, приложения, упаковки или всего сразу, так как первое что видит потенциальный клиент это вашу упаковку. Поэтому если заказчик дает мне работу на выполнение я погружаюсь в процесс на все 100%, чтобы временно встать на место конечного потребителя продукта.

Мои навыки:

Веб-дизайн(Material, Fluent design, Apple Approach)

UX/UI Дизайн сайтов и мобильных приложений

Дизайн Рекламных Баннеров

Брендинг продукции

Я бы мог еще долго распинаться о важности дизайна в этом мире и о своих навыках, но чем больше символов я тут напечатаю, тем ниже вам придется листать, чтобы посмотреть мое портфолио (оно вас не разочарует).