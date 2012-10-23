Модератор, фрилансер, копирайтер

Опыт работы:

1. http://www.uralstudent.ru

Дата: с марта 2012 – н.в.

Вакансия: журналист

Обязанности:

- подготовка и написание статей.

- поиск информации;

- составление и проведение интервью.

http://www.uralstudent.ru/articles/psychology/preview-2521.html

http://www.uralstudent.ru/articles-love-and-sex/preview-2390.html

http://www.uralstudent.ru/articles-love-and-sex/preview-2590.html

2.печатный дом "Планета"

Дата: с сентября 2011 по февраль 2012.

Вакансия: Дизайнер- художник

Обязанности: - Создание макета, набросков;

- работа в программе Adobe Photoshop и Paint Tool Sai;

- окончательное создание детских книжек по согласию руководителя.

3. ИП Емельянов

Дата: март 2008 – июнь 2012

Вакансия: Продавец-консультант

Обязанности:

- консультирование клиентов по товару;

- организация и ведение розничной торговли;

- Выполнение плана.

Специальные знания и навыки:

Языки: Русский (хорошо), Английский (начальный уровень);

ПК: Word, Excel, Photoshop, Internet, Paint Tool Sai

Качества/ интересы:

Ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, дисциплинированность, аккуратность, обучаемость, грамотная устная и письменная речь, не конфликтность.

Предпочитаю активный отдых на природе, кино, художественную литературу, фотографию, журналистику, общение с людьми. Без вредных привычек