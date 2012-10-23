Опыт работы:
Дата: с марта 2012 – н.в.
Вакансия: журналист
Обязанности:
- подготовка и написание статей.
- поиск информации;
- составление и проведение интервью.
http://www.uralstudent.ru/articles/psychology/preview-2521.html
http://www.uralstudent.ru/articles-love-and-sex/preview-2390.html
http://www.uralstudent.ru/articles-love-and-sex/preview-2590.html
2.печатный дом "Планета"
Дата: с сентября 2011 по февраль 2012.
Вакансия: Дизайнер- художник
Обязанности: - Создание макета, набросков;
- работа в программе Adobe Photoshop и Paint Tool Sai;
- окончательное создание детских книжек по согласию руководителя.
3. ИП Емельянов
Дата: март 2008 – июнь 2012
Вакансия: Продавец-консультант
Обязанности:
- консультирование клиентов по товару;
- организация и ведение розничной торговли;
- Выполнение плана.
Специальные знания и навыки:
Языки: Русский (хорошо), Английский (начальный уровень);
ПК: Word, Excel, Photoshop, Internet, Paint Tool Sai
Качества/ интересы:
Ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, дисциплинированность, аккуратность, обучаемость, грамотная устная и письменная речь, не конфликтность.
Предпочитаю активный отдых на природе, кино, художественную литературу, фотографию, журналистику, общение с людьми. Без вредных привычек