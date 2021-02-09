Диктор. Озвучу любой текст для рекламы, YouTube видео, презентации.

Здравствуйте. Меня зовут Данила - молодой диктор, озвучка: видео для соц. сетей, поздравления, рекламного ролика и любого другого текста присланного вами.

Микрофон - AKG P120

Звуковая карта - Behringer U-Phoria UM2

Примеры озвучки и качества звучания: https://yadi.sk/d/jHmNonM3srtkwQ

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа как можно подробнее опишите свое задание. Пришлите текст и указания по стилю, манере, темпу.

Внимание!!! Если в тексте имеются не самые распространённые имена, фамилии, города, улицы, названия магазинов, укажите правильное ударение.

По возможности, укажите или пришлите пример озвучки (YouTube или ссылку на скачивание файла)

Если требуется наложить вашу музыку на фон, оставьте ссылку на скачивание. (Доплачивать за это не нужно)