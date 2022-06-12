Графічний дизайнер
Доброго дня, мене звати Юлія. Я займаюсь графічним дизайном протягом 5 років.
Увесь цей час я створювала дизайни переважно для власних проектів.
Я вмію створювати усе, що пов'язано з брендінгом, рекламою і товарами.
Дозвольте мені використати мої навички, креативність і професіоналізм у Ваших проектах і я гарантую, що Ви будете на 100% задоволені кінцевим результатом!
➢ Дизайн логотипів
➢ Дизайн візитних карток
➢ Дизайн для соціальних мереж
➢ Дизайн постерів
➢ Дизайн футболок
➢ Дизайн листівок
➢ Векторні іллюстрації
Напишіть мені, якщо у Вас є запитання.