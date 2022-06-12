Графічний дизайнер

Доброго дня, мене звати Юлія. Я займаюсь графічним дизайном протягом 5 років.

Увесь цей час я створювала дизайни переважно для власних проектів.

Я вмію створювати усе, що пов'язано з брендінгом, рекламою і товарами.

Дозвольте мені використати мої навички, креативність і професіоналізм у Ваших проектах і я гарантую, що Ви будете на 100% задоволені кінцевим результатом!

➢ Дизайн логотипів

➢ Дизайн візитних карток

➢ Дизайн для соціальних мереж

➢ Дизайн постерів

➢ Дизайн футболок

➢ Дизайн листівок

➢ Векторні іллюстрації

Напишіть мені, якщо у Вас є запитання.