Nekooni

Дарья Nekooni

 
31 годРоссия/Саранск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Транскрибатор/Корректор/Наполнение интернет-магазина

Ответственный и трудолюбивый исполнитель. Легко усваиваю любой материал. Выполню транскрибацию видео и аудио на русском языке, наполню сайт предложенной информацией, добавлю товары в интернет-магазин в любом количестве, составлю и размещу отзывы на товар или услугу, размещу объявления, отредактирую текст (грамматические, пунктуационные, стилистические ошибки). Готова к продолжительному сотрудничеству. Имеется опыт работы с претензионными клиентами, модератором/администратором форума одного из серверов популярной MMORPG.

Наполнение интернет магазина

  • Наполнение сайтов

    Доброго времени суток, друзья. Ищем в нашу команду ответственного, стрессоустойчивого исполнителя. Желателен опыт в наполнении товаров, опыт работы с фото. Необходимо делать и находить фото без водяных знаков, либо быстро их удалять: размеры 800х600 и 270х270. ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад