Транскрибатор/Корректор/Наполнение интернет-магазина

Ответственный и трудолюбивый исполнитель. Легко усваиваю любой материал. Выполню транскрибацию видео и аудио на русском языке, наполню сайт предложенной информацией, добавлю товары в интернет-магазин в любом количестве, составлю и размещу отзывы на товар или услугу, размещу объявления, отредактирую текст (грамматические, пунктуационные, стилистические ошибки). Готова к продолжительному сотрудничеству. Имеется опыт работы с претензионными клиентами, модератором/администратором форума одного из серверов популярной MMORPG.