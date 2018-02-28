Доброго времени суток, друзья. Ищем в нашу команду ответственного, стрессоустойчивого исполнителя. Желателен опыт в наполнении товаров, опыт работы с фото. Необходимо делать и находить фото без водяных знаков, либо быстро их удалять: размеры 800х600 и 270х270. ...
Транскрибатор/Корректор/Наполнение интернет-магазина
Ответственный и трудолюбивый исполнитель. Легко усваиваю любой материал. Выполню транскрибацию видео и аудио на русском языке, наполню сайт предложенной информацией, добавлю товары в интернет-магазин в любом количестве, составлю и размещу отзывы на товар или услугу, размещу объявления, отредактирую текст (грамматические, пунктуационные, стилистические ошибки). Готова к продолжительному сотрудничеству. Имеется опыт работы с претензионными клиентами, модератором/администратором форума одного из серверов популярной MMORPG.
Действие аккаунта приостановлено!
- Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад