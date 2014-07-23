Быстрые и качественные переводы

Образование: Высшее, Астраханский государственный университет, 2005-2010.

Опыт работы: Лингвистический центр "Кембридж Клаб" - преподаватель английского языка, с 2011 по настоящее время.

Выполняю письменные переводы с английского на русский и с русского на английский. Сроки. Качество.

Стоимость перевода общей тематики - 300 руб. /А4(в обоих направдениях)

специальная тематика (технический, медицинский и т.д.) - 350 руб./ А4.

тел.: 8960 857 12 79

email: [email protected]

skype: nelechic