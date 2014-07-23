Быстрые и качественные переводы
Образование: Высшее, Астраханский государственный университет, 2005-2010.
Опыт работы: Лингвистический центр "Кембридж Клаб" - преподаватель английского языка, с 2011 по настоящее время.
Выполняю письменные переводы с английского на русский и с русского на английский. Сроки. Качество.
Стоимость перевода общей тематики - 300 руб. /А4(в обоих направдениях)
специальная тематика (технический, медицинский и т.д.) - 350 руб./ А4.
тел.: 8960 857 12 79
email: [email protected]
skype: nelechic
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- Художественный перевод191 просмотр
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