Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Ads

Ведущий специалист по контекстной рекламе в агентстве, в свободное время подрабатываю на фрилансе. Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ и Google Ads (Поиск, КМС, Видеореклама). Настрою контекстную рекламу качественно, дам рекомендации по доработкам сайта для увеличения конверсии с рекламы. Не работаю по формату "Бизнес Молодости"! Если вы настроены на плодотворное сотрудничество с удовольствием возьмусь за Вашу работу!