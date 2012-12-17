Nelichkaaa

Здравствуйте!

Спасибо, что заинтересовались моей кандидатурой и заглянули в мое мини-резюме!

Образование: высшее (экономика, менеджмент)

Языки: русский, украинский

ПК: MS Office, Photoshop, работа в сети Интернет (безлимитный доступ)

Я готова предоставить Вам такие услуги:

1) копирайтинг;

2) рерайт - глубокая, ручная переработка текста;

3) наполнение сайтов новостями различной тематики;

4) написание рассказов;

5) наполнение форумов.

Спектр тем: бизнес и финансы, недвижимость, работа, психология, красота и здоровье,дети, дом и быт мода и стиль, музыка, шоу-бизнес, биографии, написание резюме...

Личные качества и навыки:

• ответственность

• любознательность

• быстрая обучаемость

• грамотность

• быстрый поиск и анализ информации

• умение работать в сжатые сроки

• навыки работы в команде и самостоятельно

• опыт в написании статей разных тематик