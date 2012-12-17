Nelichkaaa

Здравствуйте!
Спасибо, что заинтересовались моей кандидатурой и заглянули в мое мини-резюме!
Образование: высшее (экономика, менеджмент)
Языки: русский, украинский
ПК: MS Office, Photoshop, работа в сети Интернет (безлимитный доступ)
Я готова предоставить Вам такие услуги:
1) копирайтинг;
2) рерайт - глубокая, ручная переработка текста;
3) наполнение сайтов новостями различной тематики;
4) написание рассказов;
5) наполнение форумов.
Спектр тем: бизнес и финансы, недвижимость, работа, психология, красота и здоровье,дети, дом и быт мода и стиль, музыка, шоу-бизнес, биографии, написание резюме...
Личные качества и навыки:
• ответственность
• любознательность
• быстрая обучаемость
• грамотность
• быстрый поиск и анализ информации
• умение работать в сжатые сроки
• навыки работы в команде и самостоятельно
• опыт в написании статей разных тематик