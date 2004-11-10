Nellia Wifee
Всем доброго времени суток!
Я фрилансер с навыками графического дизайнера.Впринципе,могу изготовить логотипы для вашей компании,визитки, постеры и многое другое.
В своей работе я всегда использую принцип,чтобы результат моей работы не только шикарно выглядел,но и приносил Вам практическую пользу.Мне будет очень приятно сотрудничать со представителями различных направлений.
Всего хорошего!!!!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Инфографика для маркетплейсов1 просмотр
- Постер PHOBIA2 просмотра
- Обложка для трека/постер2 просмотра
- Разработка логотипа для СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ1 просмотр
- Разработка логотипа для РУПОР1 просмотр
- Разработка логотипа для DOUBLEнет просмотров
- Разработка логотипа для BLACK MOON1 просмотр
- Разработка логотипа для ERMAX AUTOнет просмотров
- Разработка логотипа для THE PINCKY WORLDнет просмотров