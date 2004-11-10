Nelka_ei_off

Нелля Nelka_ei_off

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Nellia Wifee

Всем доброго времени суток!

Я фрилансер с навыками графического дизайнера.Впринципе,могу изготовить логотипы для вашей компании,визитки, постеры и многое другое.

В своей работе я всегда использую принцип,чтобы результат моей работы не только шикарно выглядел,но и приносил Вам практическую пользу.Мне будет очень приятно сотрудничать со представителями различных направлений.

Всего хорошего!!!!

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