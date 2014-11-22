Nellie1984

Всем привет. Я здесь пока новичок. Постараюсь сделать всё, что наше сотрудничество было плодотворным.
За время моей работы с текстами (3 года) я выработала следующие принципы, которых придерживаюсь в работе с проектами:
- перед началом работы, прорабатывается уникальная концепция, анализируются данные;
- всегда применяется творческий подход;
- используется накопленный опыт;
- работа выполняется четко в срок;
- со мной всегда легко связаться;
- уникальность текста от 95%;
- осуществляются корректировки в рамках ТЗ.
От заказчиков я жду:
- прозрачное ТЗ (помогу составить, если его нет)
- ответы на дополнительные вопросы по ТЗ, если таковые будут;
- своевременную оплату (WebMoney, Yandex Деньги, банковский перевод)
На этом сайте я готова выполнять следующие виды работ:
1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).
1.1. На главную страницу. От 10 до 15 $.
1.2. Текст «О компании». От 5 до 10 $.
1.3. Тексты для landing page. От 10 до 15 $.
1.4. Тексты в разделы. От 3 до 5 $.
1.5. Продающие тексты. От 10 до 15 $.
1.6. Информационные тексты. От 3 до 5 $.
1.7. Пресс-релизы, обзоры. От 5 до 10 $.
1.8. Описания товаров до 500 знаков. От 1 до 3 за одно описание.
2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4).
2.1. Коммерческое предложение. 40 $.
2.2. Публикации в журналы. 50 $.
2.3. Презентации. 20 $.
2.4. Листовки. 20 $.
2.5. Буклеты. 30 $.
3. Рерайтинг. От 2 до 4 $ (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).
4. Поэзия. От 5 до 10 $ (стоимость указана за четверостишье).