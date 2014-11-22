Nellie1984

Рада приветствовать дорогих заказчиков.

Всем привет. Я здесь пока новичок. Постараюсь сделать всё, что наше сотрудничество было плодотворным.

За время моей работы с текстами (3 года) я выработала следующие принципы, которых придерживаюсь в работе с проектами:

- перед началом работы, прорабатывается уникальная концепция, анализируются данные;

- всегда применяется творческий подход;

- используется накопленный опыт;

- работа выполняется четко в срок;

- со мной всегда легко связаться;

- уникальность текста от 95%;

- осуществляются корректировки в рамках ТЗ.

От заказчиков я жду:

- прозрачное ТЗ (помогу составить, если его нет)

- ответы на дополнительные вопросы по ТЗ, если таковые будут;

- своевременную оплату (WebMoney, Yandex Деньги, банковский перевод)

На этом сайте я готова выполнять следующие виды работ:

1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

1.1. На главную страницу. От 10 до 15 $.

1.2. Текст «О компании». От 5 до 10 $.

1.3. Тексты для landing page. От 10 до 15 $.

1.4. Тексты в разделы. От 3 до 5 $.

1.5. Продающие тексты. От 10 до 15 $.

1.6. Информационные тексты. От 3 до 5 $.

1.7. Пресс-релизы, обзоры. От 5 до 10 $.

1.8. Описания товаров до 500 знаков. От 1 до 3 за одно описание.

2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4).

2.1. Коммерческое предложение. 40 $.

2.2. Публикации в журналы. 50 $.

2.3. Презентации. 20 $.

2.4. Листовки. 20 $.

2.5. Буклеты. 30 $.

3. Рерайтинг. От 2 до 4 $ (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

4. Поэзия. От 5 до 10 $ (стоимость указана за четверостишье).