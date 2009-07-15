NellyShareeva

Резюме

Шареева Нелли Маратовна

Домашний телефон: 8-831-2-453441

Мобильный телефон: +79503742160

Дата рождения: 22.05.1990 (22 полных года)

Семейное положение: не замужем

Цель: должность специалиста по проектам

Образование:

2007 – 2012 НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, факультет английского языка, специалист по связям с общественностью, дневная форма обучения.

Опыт работы:

09.2007 – по настоящее время Частный репетитор на дому, английский язык.

15.07.2009 – 31.07.2009 Рекламный агент в АМК ООО «Промо-СВ» (практика)

12.2009 – по настоящее время Письменные переводы, с английского на русский, с русского на английский.

05.2010 – по настоящее время Составление текстов для сайтов.

01.2011 – 02.2011 Репортер в информационном агентстве news.nn (практика)

01.09.2011 – 15.10.2011 Менеджер по работе с клиентами в ООО «Транспорт Поволжья» (практика)

Дополнительная информация:

Имею немалый опыт в коммуникациях с людьми (на английском языке), начиная с опыта работы промоутером и тайным покупателем, заканчивая работой в магазине, кондитерской и 3 ресторанах в США летом 2011 года.

Владею свободным английским и базовым французским и итальянским.

Имею сертификаты о прохождении курсов переводчика (2 года), Кэмбриджских экзаменов FCE (First Certificate in English) и TKT (Teaching Knowledge Test).

Свободно владею персональным компьютером в качестве пользователя.

Личные качества:

Работоспособность, энергичность, оптимальное сочетание аналитики и креатива, коммуникабельность.