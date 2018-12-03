Nelogic

Дмитрий Осипчук Nelogic

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Изготовление авторского музыкального материала и аудио эффектов для ТВ/Ради

Звукорежиссер, аранжировщик, композитор.

Мои работы можно послушать здесь:

https://soundcloud.com/nelogic

музыка для видео :

https://www.youtube.com/watch?v=O5CA2MQN9qg 

https://www.youtube.com/watch?v=OyWHiewzlSQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Sdk9OzWHDZ4 

микс из нескольких фрагментов детской музыки

https://soundcloud.com/nelogic/demo-mix-1-instrumentals-for-my-childrens-songs-d-osipchuk-nelogic 

https://soundcloud.com/nelogic/happiness 