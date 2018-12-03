Изготовление авторского музыкального материала и аудио эффектов для ТВ/Ради
Звукорежиссер, аранжировщик, композитор.
Мои работы можно послушать здесь:
https://soundcloud.com/nelogic
музыка для видео :
https://www.youtube.com/watch?v=O5CA2MQN9qg
https://www.youtube.com/watch?v=OyWHiewzlSQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sdk9OzWHDZ4
микс из нескольких фрагментов детской музыки
https://soundcloud.com/nelogic/demo-mix-1-instrumentals-for-my-childrens-songs-d-osipchuk-nelogic
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