Транскрибация - наше всё!

﻿Приветствую! Давайте я расскажу Вам о себе. Меня зовут Артём и я профессиональный транскрибатор аудио- и видео-файлов. 1 час моей работы стоит 6 долларов. Возможен торг. Работаю не один - нас двое:), это значит что мы работаем в X2 раза быстрее и качественнее других моих коллег. Я Вам гарантирую - Вы останетесь довольным своим выбором ;)