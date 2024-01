Озвучки и любой вид работы, связанный с записью голоса для вас.

Свободно владею английским языком.

Имею опыт озвучки:

Персонажей мультфильмов

Бизнес-презентаций

Лекционного материала.

Также занимаюсь переводом

Voice acting and any kind of work related to recording a voice for you.

Fluent in English.

I have experience in voicing:

Cartoon characters

Business presentations

Lecture material.

Also I do textand