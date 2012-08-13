Резюме
Володин Денис
Skype: nemes1s22
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2010 - июнь 2015 Витебский государственный университет им. П.М.Машерова
- факультет “Исторический”
- специальность “Музейное дело и охрана историко-культурного наследия”
сентябрь 2008 - июнь 2010 Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж
- специальность “Программное обеспечение информационных технологий”
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- английский
- белорусский
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
- постоянный доступ в интернет
- хобби: чтение, МЛМ
Действие аккаунта приостановлено!