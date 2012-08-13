Nemes1s

Денис Володин Nemes1s

 
31 годБеларусь/Витебск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Резюме

Володин Денис

Skype: nemes1s22

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 2010 - июнь 2015 Витебский государственный университет им. П.М.Машерова

- факультет “Исторический”

- специальность “Музейное дело и охрана историко-культурного наследия”

сентябрь 2008 - июнь 2010 Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж

- специальность “Программное обеспечение информационных технологий”

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- английский

- белорусский

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- постоянный доступ в интернет

- хобби: чтение, МЛМ