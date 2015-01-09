Ответственно подойду к выполнению заданной работы.Своевременно предоставлю результаты
Лауреат и призёр различных олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе. Грамотность и качество гарантирую.
Направления работы:
- литературная обработка, редактирование и корректировка грамматики,стилистики,пунктуации и орфографии.
- адаптация текстов
- рерайт художественных и публицистических текстов
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Дополнительно:
- поиск информации и ещё обработка
- редактирование письменных документов в печатный формат (художественного и публицистического жанров)
Также:
Профессиональный музыкант.Обучение в Пермском музыкальном колледже.
- биография композиторов, интересные факты жизни
- любая информация, касающаяся музыкальной тематики
Возможна авторская работа со стихами и прозой (в зависимости от сложности темы).
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Редактирование и Корректура
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