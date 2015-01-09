Ответственно подойду к выполнению заданной работы.Своевременно предоставлю результаты

Лауреат и призёр различных олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе. Грамотность и качество гарантирую.

Направления работы:

- литературная обработка, редактирование и корректировка грамматики,стилистики,пунктуации и орфографии.

- адаптация текстов

- рерайт художественных и публицистических текстов

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Дополнительно:

- поиск информации и ещё обработка

- редактирование письменных документов в печатный формат (художественного и публицистического жанров)

Также:

Профессиональный музыкант.Обучение в Пермском музыкальном колледже.

- биография композиторов, интересные факты жизни

- любая информация, касающаяся музыкальной тематики

Возможна авторская работа со стихами и прозой (в зависимости от сложности темы).