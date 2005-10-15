Молодая мама в декрете. Ищу удаленку.

НЕФЁДОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Возраст: 26 лет

Адрес: Волгоградская обл., г. Волжский,пос. Паромный,

СНТ «Волга»,д.17

Телефон/е-mail: 8-929-788-7441/[email protected]

Цель

Получение должности: Удаленный работник по итернету.

Желаемый уровень зарплаты – зависит от выполняемого типа работы

Специфика: Работа на период декрета, не требующая видео или телефоных переговоров и занимающая не более 4 часов в день. Причина: 2-е детей до 2 лет.

Опыт работы

Начиная с последнего места работы.

Дата:30.03.2012-по нынешний день

Должность: оператор-кассир АГЗС

Предприятие, город: ЗАО «Париет», г. Волжский

Основные обязанности: Обеспечение бесперебойного отпуска нефтепродуктов потребителю. Поддержание порядка в помещениях

и на территории АГЗС. Соблюдение порядка приема поступающего моторного

топлива.

Дата:25.09.2011-10.03.2012

Должность: торговый представитель

Предприятие, город: ИП Шапкин, г. Волжский

Основные обязанности: установка контакта с торговыми точками(ТТ), посещение ТТ согласно маршрутному листу, осуществление заказа товара, отслеживание своевременной поставки товара, развитие торговых точек и присоединение новых, ведение отчетности, отслеживание остатков товара и сроков годности, контроль дебиторской задолженности, контроль выкладки товара, разрешение конфликтных ситуацый.

Дата: 10.01.2011-8.08.2011

Должность: администратор,оператор-кассир боулинга

Предприятие, город: ТЦ «Океан», г.Волжский

Основные обязанности: Приветствие посетителей, ответы на телефонные звонки, открытие/закрытие смены, составление

отчетов, работа с ККМ, ведение резервов/броней, управление бильярдными

столами/дорожками боулинга через программы.

Дата: 28.09.2008-25.12.2010

Должность: Воспитатель

Предприятие, город: ДПП «Дом Милосердия им. Святой Преподобномученицы Великой Княгини

Елисаветы Федоровны», г.Волжский

Основные обязанности: Присмотр и уход за детьми разных возрастов, внеклассная работа с ними. Создание условий

психологического комфорта для воспитанников с целью их адаптации и

реабилитации. Обеспечение и поддержание здоровья воспитанников. Организация досуга воспитанников, контроль соблюдения ими режима обучения и отдыха, контролирует выполнение заданий и т.д.

Образование

Формат: Высшее Учебное Заведение

Дата: 1.09.2005 – 31.06.2010

Учебное заведение: ВГИ (филиал) ВолГУ

Факультет, специальность: Философии и психологии, Психолог/Педагог-психолог.

Формат: МОУ СОШ

Дата: 1.09.1994-25.06.2005

Учебное заведение: МОУ СОШ №8

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Дата: 15.09.2008-28.02.2009

Название: Курсы «Business English» ур.2 (окончено на отл.)

Дата: 10.09.2007-3.03.2008

Название: Курсы «Business English» ур.1 (окончено с отметкой хор.)

Дата: 15.10.2005-25.04.2006

Название: Тренинг «Телефон Доверия» (окончен с возможностью работы волонтером)

Личные Данные

Дата рождения: 28.03.1988

Семейное положение: замужем

Состав семьи. Муж, 2е детей

Дополнительная

информация

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

владение ПК: на уровне

«Пользователь» (Word, Exel)

наличие водит. Удостоверения кат. В, личного авто: Opel Cadett E

водительский стаж: 6 лет (актив.)

знание языков: английский (читаю, перевожу)

Ответственность, коммуникабельность, исполнительность, стремление развиваться и учиться, гибкость в обучении, быстрое усвоение

информации и т.д.