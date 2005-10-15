НЕФЁДОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Возраст: 26 лет
Адрес: Волгоградская обл., г. Волжский,пос. Паромный,
СНТ «Волга»,д.17
Телефон/е-mail: 8-929-788-7441/[email protected]
Цель
Получение должности: Удаленный работник по итернету.
Желаемый уровень зарплаты – зависит от выполняемого типа работы
Специфика: Работа на период декрета, не требующая видео или телефоных переговоров и занимающая не более 4 часов в день. Причина: 2-е детей до 2 лет.
Опыт работы
Начиная с последнего места работы.
Дата:30.03.2012-по нынешний день
Должность: оператор-кассир АГЗС
Предприятие, город: ЗАО «Париет», г. Волжский
Основные обязанности: Обеспечение бесперебойного отпуска нефтепродуктов потребителю. Поддержание порядка в помещениях
и на территории АГЗС. Соблюдение порядка приема поступающего моторного
топлива.
Дата:25.09.2011-10.03.2012
Должность: торговый представитель
Предприятие, город: ИП Шапкин, г. Волжский
Основные обязанности: установка контакта с торговыми точками(ТТ), посещение ТТ согласно маршрутному листу, осуществление заказа товара, отслеживание своевременной поставки товара, развитие торговых точек и присоединение новых, ведение отчетности, отслеживание остатков товара и сроков годности, контроль дебиторской задолженности, контроль выкладки товара, разрешение конфликтных ситуацый.
Дата: 10.01.2011-8.08.2011
Должность: администратор,оператор-кассир боулинга
Предприятие, город: ТЦ «Океан», г.Волжский
Основные обязанности: Приветствие посетителей, ответы на телефонные звонки, открытие/закрытие смены, составление
отчетов, работа с ККМ, ведение резервов/броней, управление бильярдными
столами/дорожками боулинга через программы.
Дата: 28.09.2008-25.12.2010
Должность: Воспитатель
Предприятие, город: ДПП «Дом Милосердия им. Святой Преподобномученицы Великой Княгини
Елисаветы Федоровны», г.Волжский
Основные обязанности: Присмотр и уход за детьми разных возрастов, внеклассная работа с ними. Создание условий
психологического комфорта для воспитанников с целью их адаптации и
реабилитации. Обеспечение и поддержание здоровья воспитанников. Организация досуга воспитанников, контроль соблюдения ими режима обучения и отдыха, контролирует выполнение заданий и т.д.
Образование
Формат: Высшее Учебное Заведение
Дата: 1.09.2005 – 31.06.2010
Учебное заведение: ВГИ (филиал) ВолГУ
Факультет, специальность: Философии и психологии, Психолог/Педагог-психолог.
Формат: МОУ СОШ
Дата: 1.09.1994-25.06.2005
Учебное заведение: МОУ СОШ №8
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Дата: 15.09.2008-28.02.2009
Название: Курсы «Business English» ур.2 (окончено на отл.)
Дата: 10.09.2007-3.03.2008
Название: Курсы «Business English» ур.1 (окончено с отметкой хор.)
Дата: 15.10.2005-25.04.2006
Название: Тренинг «Телефон Доверия» (окончен с возможностью работы волонтером)
Личные Данные
Дата рождения: 28.03.1988
Семейное положение: замужем
Состав семьи. Муж, 2е детей
Дополнительная
информация
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
владение ПК: на уровне
«Пользователь» (Word, Exel)
наличие водит. Удостоверения кат. В, личного авто: Opel Cadett E
водительский стаж: 6 лет (актив.)
знание языков: английский (читаю, перевожу)
Ответственность, коммуникабельность, исполнительность, стремление развиваться и учиться, гибкость в обучении, быстрое усвоение
информации и т.д.