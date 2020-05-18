Дизайнер одежды, графический дизайнер, художник, копирайтер. Люблю свою работу и делаю её с душой!

Лилия. 22 года. Украина, Харьков.Закончила Академию Дизайна и Искусств (дизайнер одежды). Занимаюсь разработкой и проэктированием одежды от идеи до готовых моделей: рисую эскизы, делаю чертежи и лекала, шью, занимаюсь художественной стилизацией и оформлением. Занимаюсь также ведением инстаграм-аккаунтов и созданием креативного контента. Также фотографирую, снимаю видео, делаю истории и посты, красиво и внятно пишу. Люблю модную сферу и делаю свое дело со всей душой:) Круто рисую портреты, делаю арт-коллажи на различные темы, занимаюсь графическим дизайном (могу придумать любой рисунок, принт, логотип), пишу про одежду, искусство, здоровый и осознанный образ жизни в своем личном профиле Инстаграм. Стилизация и копирайтинг занимают особое место в списке множества моих умений и увлечений. Ведь красиво выраженная мысль подобна картине: может вызвать восторг, став незаменимым атрибутом интерьера, а может запылиться в шкафу. Задача автора - уметь донести свою мысль, грамотно подобрав нужные краски. Имею обширное портфолио, для просмотра присылаю Вам на почту или в сообщения.

Мой инстаграм одежды @nenevolya

Мой личный профиль в инстаграм @nene_volya

Telegram (по всем вопросам) +380997070760

буду рада сотрудничеству:)